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США выделят Польше кредит на $2 млрд на модернизацию обороны

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jakob Ratz
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Соединенные Штаты Америки (США) подписали соглашение с Польшей о выделении кредита Варшаве на $2 млрд для модернизации обороны. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Государственный департамент США.

«В дополнение к своей центральной вспомогательной роли в содействии международной помощи соседней Украине Польша продемонстрировала свою непоколебимую приверженность укреплению региональной безопасности посредством крупных инвестиций в оборонные расходы», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, эти средства не только помогут Польше продвинуть свои усилия по модернизации обороны, но и внесут вклад в укрепление восточного фланга НАТО.

Госдепартамент также заявил, что он предоставит $60 млн в виде гранта, чтобы помочь выкупить кредит и предоставить Польше более выгодную ставку.

Эти средства пойдут на пользу планам Польши по расширению своих вооруженных сил, отказу от российского оборудования и модернизации своей военной техники, заявляет Госдепартамент.

На особом положении: Польша стремится стать главным союзником США
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Ранее, 21 августа, Госдепартамент США одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд. Ведомство предполагает, что продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО.

12 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна планирует укрепить границы американскими вертолетами Apache и танками Abrams, чтобы защитить Брестский коридор. По его словам, данная техника станет «непреодолимой преградой» на границе Польши и Белоруссии.

Тогда же стало известно, что Польша создает военную оперативную группировку на границе с Белоруссией. Ее целью является обучение польских войск близ границы и создание резерва на случай ухудшения ситуации.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» в конце июля отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, создавая предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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