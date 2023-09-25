Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца сентября

До конца текущего месяца и в начале октября ожидается стабилизация курса нацвалюты, рассказал «Известиям» 25 сентября начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. По его словам, в этот период доллар может торговаться в диапазоне 93,5–98,5 рубля, евро — 100–105,5 рубля, юань — 12,75–13,45 рубля.

Согласно данным сайта Мосбиржи, вечером 25 сентября американская валюта торговалась на уровне 96,17 рубля, европейская — 101,88, китайская — 13,138. В начале августа доллар находился в районе 92 рублей, евро — 101,18 рубля, юань — 12,8 рубля.

«Давление на национальную валюту оказывает «фактор доллара» (индекс доллара в мире растет 11-ю неделю подряд), а также сохраняющейся высокий внутренний спрос в экономике через импорт. Позитивная динамика рынка энергоносителей в мире будет закладывать среднесрочную поддержку рублю по мере приближения в следующем месяце отчетов о текущей экономической ситуации, включая баланс внешней торговли», — отметил эксперт.

Ранее, 19 сентября, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев предположил, что осенью российская нацвалюта может укрепиться до 93 рублей за доллар. При этом он уточнил, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня в 101 рубль за доллар.

12 сентября российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.