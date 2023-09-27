Фарменное безобразие: российским аптекам не хватает кадров

Ассоциация независимых аптек обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой помочь в решении кадровых проблем: российским аптекам не хватает фармацевтов и провизоров. Дефицит оценивается в 30% от необходимого количества специалистов. Ассоциация надеется, что в отрасль разрешат привлекать специалистов из-за рубежа — сейчас трудоустройство иностранных граждан фактически запрещено. Подробности — в материале «Известий».

Что просят аптеки

СРО «Ассоциация независимых аптек» просит правительство разрешить квоту в 25% для иностранных работников в фармацевтической розничной сети. Сейчас квота установлена на нулевом уровне, что фактически является запретом на наем сотрудников в сфере торговли лекарственными средствами.

Сейчас единственный путь в работу в российских аптеках для специалистов, которые получили свои дипломы за рубежом, — пройти процедуру, по которой образование и квалификацию сочтут соответствующими российскому законодательству. Но даже после аккредитации иностранец обязан получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России — в противном случае квота в 0% становится препятствием.

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила «Известиям», что эта инициатива — один из вариантов быстрого решения вопроса дефицита кадров в аптечной сфере в сегодняшних условиях.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Механизмы привлечения иностранных специалистов в медицине и фармации уже разработаны и существуют, и мы предлагаем ориентироваться именно на них, убрав административный барьер, касающийся статуса работника, а не его квалификации, — подчеркнула она. — В этой ситуации необходима помощь государства в установлении процентной доли таких работников в аптеках.

Виктория Преснякова указала, что потребность в иностранных кадрах в основном проявляется в регионах. При этом, отмечает она, речь идет только об иностранных работниках дружественных стран и ближнего зарубежья.

Велика ли нехватка специалистов

В своем письме к Михаилу Мишустину ассоциация указывает, что необходимость возникла в связи с 30-процентным дефицитом фармацевтов и провизоров в аптеках на фоне сокращения бюджетных мест на фармфакультутах вузов и закрытия фармколледжей.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова пояснила «Известиям», что точные показатели дефицита фармацевтических работников и провизоров назвать сложно, так как в открытом доступе нет данных, с помощью которых можно провести расчеты.

— ЦНИИОИЗ, который отвечает за статистику в здравоохранении, не дает данных по количеству необходимых должностей и физических лиц провизоров и фармацевтов, — указала она.

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Из данных Росстата однозначного ответа на вопрос о дефиците кадров в российских аптеках получить нельзя. Гузель Улумбекова отмечает, что, с одной стороны, за 10 лет с 2010 года по 2021-й сократилось в 1,8 раза число студентов, которых ежегодно принимают на фармацевтические факультеты вузов, — с 7,3 тыс. до 4,1 тыс. Эти студенты получают профессии провизоров, провизоров-технологов фармпроизводства и занимают в том числе управленческие должности в аптеках. Но выпускники вузов охотнее идут именно на производство, а не в аптеки.

— С другой стороны, с 2010 по 2021 год количество студентов, поступающих в фармацевтические училища, — из них получаются первостольники, которые работают преимущественно в аптеках, — напротив, выросло более чем в два раза, с 6,6 тыс. до 14,2 тыс. человек, — сказала руководитель ВШОУЗ. — Количество аптек и аптечных пунктов в России за этот же период возросло в 1,5 раза, до 68,5 тыс.

Кроме того, аптеки переходят на работу с электронными рецептами, на дистанционную доставку лекарств, автоматизацию процессов учета и отпуска лекарств, и, скорее всего, в ближайшее время дефицит работников аптек должен сократиться, если он вообще есть, предполагает Улумбекова.

Однако в отрасли подтверждают наличие проблем с кадрами — об этом говорят и в Российской ассоциации аптечных сетей, и отдельные игроки рынка. Так, гендиректор «Советской аптеки» Оксана Соловьева называет дефицит кадров неизбежным в современной ситуации.

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— Аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности, — сказала она «Известиям».

Более того, фармпроизводители также сообщают о проблемах с кадрами. Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова рассказала, что «нехватка кадров для компаний актуальна абсолютно для всей товаропроводящей цепи» . Причин у этого много, говорит она: от расширения производства, межкорпоративной конкуренции и переманивания кадров до естественных причин — старения населения.

Какие меры помогут

Оксана Соловьева считает, что государству стоит рассмотреть ряд мер, в том числе для привлечения зарубежных специалистов с необходимым для аптечной сферы опытом и квалификацией. Более того, говорит она, государство могло бы предоставить специальные льготы и стимулировать зарубежных сотрудников для работы в аптеках.

— Могли бы быть финансовые поощрения, облегченные процедуры визового оформления, — сказала она. — Такие меры позволят привлечь высококвалифицированные и опытные кадры из других стран, что, в свою очередь, способствует повышению уровня медицинского обслуживания и доступности лекарственных препаратов для населения.

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Впрочем, глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что механизм получения допуска к фармацевтической и медицинской деятельности иностранцами, которые получили образование за пределами России, и так в достаточной степени законодательно отрегулирован . Процедура аккредитации в этой ситуации — нормальная практика для любой страны.

Серьезнее проблема развития системы образования в этой сфере, отмечают эксперты. Виктория Преснякова из «Ассоциации независимых аптек» отмечает, что для роста числа российских студентов на фармфакультетах тоже необходима поддержка государства , а именно увеличение бюджетных мест, что потребует выделения дополнительных субсидий, дотаций и т.д. Также представители рынка надеются на возврат аптечных организаций в медицинскую систему . Сейчас фармацевты не являются медицинскими работниками, что снижает престиж профессии, считает Виктория Преснякова.

Лилия Титова из СПФО указывает, что есть и проблемы с качеством подготовки кадров для производств, поэтому нужно корректировать программы с учетом условий работы на современных фармпредприятиях. Она считает, что нужно создавать специализированные центры, которые смогут дать именно те знания, с которыми выпускник будет востребован в фармпромышленности.

— Мы предлагаем закрепить за несколькими вузами кураторство конкретных заводов , — говорит Лилия Титова. — Наибольшие проблемы с кадрами испытывают предприятия, которые расположены или строятся вдали от мегаполисов. Сложно привлечь молодые кадры в глубинку.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Гузель Улумбекова призывает решить проблему с качеством подготовки студентов путем повышения оплаты труда преподавателей, так как сейчас у потенциальных новых педагогических кадров нет стимула приходить в вузы и училища — оплата труда там находится на уровне практикующих специалистов.

— Решение проблемы может быть только многогранным и многосторонним, — сказал Бадма Башанкаев. — Что касается аптек, то в качестве примера приведу закон о производственных аптеках, который призван решить сразу несколько важнейших вопросов. С одной стороны, он поможет обеспечивать граждан, прежде всего с маленькими детьми, необходимыми дешевыми препаратами (болтушки, мази и пр.), которые изготавливаются непосредственно в аптеке. С другой — это большое количество новых рабочих мест для квалифицированных провизоров.