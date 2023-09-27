 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов
Политика
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Общество
За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Мир
Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота
Мир
Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Мир
Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине
Экономика
Рестораторы анонсировали повышение цен на суши и роллы на 14%
Мир
В Совфеде предрекли Евросоюзу распад до вступления в него Украины
Мир
Сенат США предложил сократить грядущий пакет помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Херсона
Мир
Reuters сообщило о признании судом вины Трампа в мошенничестве
Мир
Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на СП
Мир
Авиация коалиции во главе с США создала опасные ситуации над Сирией 6 раз
Мир
Рогов сообщил о масштабном наступлении ВСУ в Запорожской области
/

Фарменное безобразие: российским аптекам не хватает кадров

Дефицит фармацевтов и провизоров могли бы восполнить специалисты из соседних стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация независимых аптек обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой помочь в решении кадровых проблем: российским аптекам не хватает фармацевтов и провизоров. Дефицит оценивается в 30% от необходимого количества специалистов. Ассоциация надеется, что в отрасль разрешат привлекать специалистов из-за рубежа — сейчас трудоустройство иностранных граждан фактически запрещено. Подробности — в материале «Известий».

Что просят аптеки

СРО «Ассоциация независимых аптек» просит правительство разрешить квоту в 25% для иностранных работников в фармацевтической розничной сети. Сейчас квота установлена на нулевом уровне, что фактически является запретом на наем сотрудников в сфере торговли лекарственными средствами.

Сейчас единственный путь в работу в российских аптеках для специалистов, которые получили свои дипломы за рубежом, — пройти процедуру, по которой образование и квалификацию сочтут соответствующими российскому законодательству. Но даже после аккредитации иностранец обязан получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России — в противном случае квота в 0% становится препятствием.

Директор «Ассоциации независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова пояснила «Известиям», что эта инициатива — один из вариантов быстрого решения вопроса дефицита кадров в аптечной сфере в сегодняшних условиях.

аптека
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Механизмы привлечения иностранных специалистов в медицине и фармации уже разработаны и существуют, и мы предлагаем ориентироваться именно на них, убрав административный барьер, касающийся статуса работника, а не его квалификации, — подчеркнула она. — В этой ситуации необходима помощь государства в установлении процентной доли таких работников в аптеках.

Виктория Преснякова указала, что потребность в иностранных кадрах в основном проявляется в регионах. При этом, отмечает она, речь идет только об иностранных работниках дружественных стран и ближнего зарубежья.

В умеренных дозах: насколько подорожают медикаменты в 2023 году
В Минздраве уточнили, что цены на жизненно важные препараты не догнали инфляцию

Велика ли нехватка специалистов

В своем письме к Михаилу Мишустину ассоциация указывает, что необходимость возникла в связи с 30-процентным дефицитом фармацевтов и провизоров в аптеках на фоне сокращения бюджетных мест на фармфакультутах вузов и закрытия фармколледжей.

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова пояснила «Известиям», что точные показатели дефицита фармацевтических работников и провизоров назвать сложно, так как в открытом доступе нет данных, с помощью которых можно провести расчеты.

— ЦНИИОИЗ, который отвечает за статистику в здравоохранении, не дает данных по количеству необходимых должностей и физических лиц провизоров и фармацевтов, — указала она.

университет
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Из данных Росстата однозначного ответа на вопрос о дефиците кадров в российских аптеках получить нельзя. Гузель Улумбекова отмечает, что, с одной стороны, за 10 лет с 2010 года по 2021-й сократилось в 1,8 раза число студентов, которых ежегодно принимают на фармацевтические факультеты вузов, — с 7,3 тыс. до 4,1 тыс. Эти студенты получают профессии провизоров, провизоров-технологов фармпроизводства и занимают в том числе управленческие должности в аптеках. Но выпускники вузов охотнее идут именно на производство, а не в аптеки.

С другой стороны, с 2010 по 2021 год количество студентов, поступающих в фармацевтические училища, — из них получаются первостольники, которые работают преимущественно в аптеках, — напротив, выросло более чем в два раза, с 6,6 тыс. до 14,2 тыс. человек, — сказала руководитель ВШОУЗ. — Количество аптек и аптечных пунктов в России за этот же период возросло в 1,5 раза, до 68,5 тыс.

Кроме того, аптеки переходят на работу с электронными рецептами, на дистанционную доставку лекарств, автоматизацию процессов учета и отпуска лекарств, и, скорее всего, в ближайшее время дефицит работников аптек должен сократиться, если он вообще есть, предполагает Улумбекова.

Всем свое: Путин призвал наращивать долю отечественных лекарств
Президент поучаствовал в открытии фармпроизводств в трех регионах

Однако в отрасли подтверждают наличие проблем с кадрами — об этом говорят и в Российской ассоциации аптечных сетей, и отдельные игроки рынка. Так, гендиректор «Советской аптеки» Оксана Соловьева называет дефицит кадров неизбежным в современной ситуации.

фармацевт
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

— Аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности, — сказала она «Известиям».

Более того, фармпроизводители также сообщают о проблемах с кадрами. Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова рассказала, что «нехватка кадров для компаний актуальна абсолютно для всей товаропроводящей цепи». Причин у этого много, говорит она: от расширения производства, межкорпоративной конкуренции и переманивания кадров до естественных причин — старения населения.

Неотложный вызов: в регионах не хватает врачей скорой помощи
Сообщения о массовых увольнениях медиков оказались преувеличением, но проблемы всё равно велики

Какие меры помогут

Оксана Соловьева считает, что государству стоит рассмотреть ряд мер, в том числе для привлечения зарубежных специалистов с необходимым для аптечной сферы опытом и квалификацией. Более того, говорит она, государство могло бы предоставить специальные льготы и стимулировать зарубежных сотрудников для работы в аптеках.

— Могли бы быть финансовые поощрения, облегченные процедуры визового оформления, — сказала она. — Такие меры позволят привлечь высококвалифицированные и опытные кадры из других стран, что, в свою очередь, способствует повышению уровня медицинского обслуживания и доступности лекарственных препаратов для населения.

фармацевт
Фото: ТАСС/Максим Киселев

Впрочем, глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев считает, что механизм получения допуска к фармацевтической и медицинской деятельности иностранцами, которые получили образование за пределами России, и так в достаточной степени законодательно отрегулирован. Процедура аккредитации в этой ситуации — нормальная практика для любой страны.

Серьезнее проблема развития системы образования в этой сфере, отмечают эксперты. Виктория Преснякова из «Ассоциации независимых аптек» отмечает, что для роста числа российских студентов на фармфакультетах тоже необходима поддержка государства, а именно увеличение бюджетных мест, что потребует выделения дополнительных субсидий, дотаций и т.д. Также представители рынка надеются на возврат аптечных организаций в медицинскую систему. Сейчас фармацевты не являются медицинскими работниками, что снижает престиж профессии, считает Виктория Преснякова.

Выше взнос: почему дорожает обучение в медвузах
Российские медицинские вузы увеличили расценки на образовательные услуги

Лилия Титова из СПФО указывает, что есть и проблемы с качеством подготовки кадров для производств, поэтому нужно корректировать программы с учетом условий работы на современных фармпредприятиях. Она считает, что нужно создавать специализированные центры, которые смогут дать именно те знания, с которыми выпускник будет востребован в фармпромышленности.

— Мы предлагаем закрепить за несколькими вузами кураторство конкретных заводов, — говорит Лилия Титова. — Наибольшие проблемы с кадрами испытывают предприятия, которые расположены или строятся вдали от мегаполисов. Сложно привлечь молодые кадры в глубинку.

фармацевт
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Гузель Улумбекова призывает решить проблему с качеством подготовки студентов путем повышения оплаты труда преподавателей, так как сейчас у потенциальных новых педагогических кадров нет стимула приходить в вузы и училища — оплата труда там находится на уровне практикующих специалистов.

— Решение проблемы может быть только многогранным и многосторонним, — сказал Бадма Башанкаев. — Что касается аптек, то в качестве примера приведу закон о производственных аптеках, который призван решить сразу несколько важнейших вопросов. С одной стороны, он поможет обеспечивать граждан, прежде всего с маленькими детьми, необходимыми дешевыми препаратами (болтушки, мази и пр.), которые изготавливаются непосредственно в аптеке. С другой — это большое количество новых рабочих мест для квалифицированных провизоров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир