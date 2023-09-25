Бывший мэр города Чайковского Третьяков попал в плен ВСУ

Бывший мэр города Чайковского в Пермском крае Алексей Третьяков попал в украинский плен. Информацию об этом 25 сентября подтвердил «Известиям» уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

«В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о пленении экс-главы Чайковского Третьякова. Я получил очень много звонков с просьбами прокомментировать ситуацию и подключиться к его освобождению», — сообщил Сапко.

Он рассказал, что был лично знаком с Третьяковым, когда тот работал в системе местного самоуправления.

По словам Сапко, уже подготовлено обращение в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Местные чиновники ждут информации о дальнейших шагах, связанных с освобождением Третьякова.

В этот день Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео с допросом Третьякова. Он сообщил, что стал добровольцем в рядах Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее, 19 мая, другой российский боец ​​рассказал, что попал в украинский плен ночью 22 октября прошлого года из-за серьезного ранения в ногу. Там он подвергся побоям и издевательствам. По его словам, один из пленных скончался после очередного жестокого избиения.

До этого, 6 мая, СК РФ возбудил дела в отношении начальников украинских СИЗО из-за пыток российских военных. По словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в плену российских военных ставили на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематориях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса , жители которой отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионах из-за обстрелов украинских войск.

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