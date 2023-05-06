СК РФ возбудил дела в отношении начальников украинских СИЗО из-за пыток российских военных

СК РФ возбудил уголовные дела в отношении начальников украинских СИЗО из-за пыток российских военных. Об этом 6 мая сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что в плену российских военных ставили на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории.

«По показаниям одного из российских солдат, 6 сентября 2022 года после ранения он попал в плен. Ему завязали глаза и руки скотчем, погрузили в машину «Урал» и увезли в неизвестном направлении, при этом несколько раз делая остановки и меняя авто. В итоге его привезли в крематорий в Харькове и держали там в контейнерах около 10 дней», — заявил Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

По его словам, затем военного отвезли в киевский СИЗО. Там сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) неоднократно избивали его.

Бастрыкин рассказал также о пытках другого русского военнопленного, который попал в плен 19 февраля 2023 года. В марте его отвезли в СИЗО в Харькове, где, так же как и предыдущего военного, заставляли вставать на колени и систематически избивали.

Вернувшийся из плена военнослужащий ВС РФ 10 апреля рассказал «Известиям», что украинские боевики пытают российских военнопленных при помощи гвоздодера. Боец отметил, что его самого избивали гвоздодером и бьют до тех пор, пока пленный не потеряет сознание.

Также о пытках рассказывали вернувшиеся из украинского плена жители Донецкой Народной Республики (ДНР). По их словам, националисты пытали людей водой и током.

Российские власти не раз сообщали о пытках военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк, в свою очередь, в конце марта сообщил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению. Он заявил, что большинство пыток имели место сразу же после пленения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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