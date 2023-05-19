Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ

В украинском плену российскому военному вырезали на груди скандинавский символ. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета (СК) РФ 19 мая.

Как рассказал сам солдат, в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) он попал в ночь на 22 октября прошлого года из-за серьезных ранений в ногу, которые лишили его возможности самостоятельно передвигаться.

Описывая нахождение в плену, российский боец рассказал о постоянных побоях и издевательствах, которым он подвергался со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Один из пленных, по его словам, скончался после очередного жестокого избиения.

Говоря о себе, он сообщил, что скандинавский символ ему вырезали по прихоти одного из охранников. Последний хотел себе такую наколку, поэтому решил «воспользоваться» пленным. При этом военнослужащему РФ сказали, что, если он будет кричать, его будут бить током.

«Данные материалы будут приобщены к уголовным делам, ранее возбужденным в отношении граждан Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»)», — отмечается в сообщении СК РФ.

Ранее, 6 мая, председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении начальников украинских СИЗО из-за пыток российских военных. Он подчеркнул, что в плену российских военных ставили на колени, жестоко избивали и держали в контейнерах в крематории.

Российские власти не раз сообщали о пытках военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк, в свою очередь, в конце марта сообщил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению. Он заявил, что большинство пыток имели место сразу же после пленения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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