После парламентских выборов в Словакии, которые намечены на 30 сентября, у России в Евросоюзе, помимо Венгрии, может появиться еще один союзник — в лице Братиславы. Об этом 25 сентября пишет агентство Bloomberg.

Лидер партии SMER, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, который ушел с этого поста в 2018 году после крупнейших массовых протестов со времен коммунизма, по мнению журналистов, воспользовался опасениями по поводу последствий конфликта на Украине.

«В стране с населением в 5,4 млн человек, которая является самой пророссийской в ​​регионе, он пообещал прекратить военную помощь Украине, назвал президента Словакии «американским агентом» и выступает против членства в НАТО своего опустошенного [спецоперацией] соседа», — отмечают журналисты.

Фицо еще в апрельском интервью заявлял, что не хочет поставлять Украине оружие только для хорошего имиджа среди западных стран. По его мнению, такой подход Запада в какой-то момент уничтожит Украину.

Согласно социологических опросам социал-демократическая партия Smer («Курс») является фаворитом среди населения с рейтингом 19,4%. Лояльную Киеву партию «Прогрессивная Словакия» действующего президента страны Зузаны Чапутовой поддерживают 18,2% избирателей, а ориентированную на Евросоюз «Голос» — 15,1%.

При этом лидер Smer — бывший премьер-министр Роберт Фицо — является противником оказания военной помощи Украине и присоединения этой страны к НАТО.

Ранее, 24 сентября, The Spectator сообщил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского может лишить страну поддержки Запада. Авторы материала считают, что президент Украины пытается убедить союзников в том, что не они помогают Украине в конфликте с Россией, а Киев помогает им, поэтому западные страны должны и дальше продолжать поддерживать его государство. Такой подход, по мнению автора, угрожает дальнейшей поддержке Киева, потому что западные страны могут перестать терпеть подобное поведение.

14 сентября издание Financial Times заявило, что поддержка Запада по отношению к Украине может ослабнуть из-за предстоящих выборов. По мнению журналистов, в правящей коалиции могут появиться партии «с разной степенью симпатии» к действиям России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.