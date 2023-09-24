СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского

Поведение президента Украины Владимира Зеленского может лишить страну поддержки со стороны Запада. Об этом в воскресенье, 24 сентября, пишет The Spectator.

«Президент Владимир Зеленский оказался в серьезной затруднительной ситуации», — написано в публикации.

По мнению автора материала, украинский президент пытается преподнести союзникам идею, что не они помогают Украине в конфликте с Россией, а Киев помогает им, поэтому западные страны должны и дальше продолжать поддерживать его государство.

«Для морального духа украинцев лучше, если страна почувствует, что может стоять гордо, чем если ее будут считать бедной родственницей, едва сводящей концы с концами на иностранные пожертвования», — отмечает обозреватель.

Данный подход несет угрозу для дальнейшей поддержки Киева, поскольку западные страны могут перестать терпеть подобное поведение, указано в статье. Так, в последнее время усложнились польско-украинские отношения из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины, добавляет «Газета.Ru».

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава расширит продуктовое эмбарго, если Киев продолжит эскалацию. В этот же день Польша заявила о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения. Глава польского правительства добавил, что Польше необходимо самой вооружиться самым современным оружием.

Польский президент Анджей Дуда в свою очередь заявил, что Киев ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дно, объясняя продление Польшей запрета на импорт украинского зерна.

Позднее, 22 сентября, американский журналист Дэнни Хайфон отметил, что «детское» поведение Зеленского на выступлении в Генеральной Ассамблее ООН ставит под вопрос западную помощь Киеву. Как полагает Хайфон, западные союзники Киева пытаются донести до политика, что необходимо остановить боевые действия, но он своим вызывающим поведением дает понять, что не хочет этого.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.