Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех

Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим

Дуда: Украина ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дно
0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дно. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 20 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя», — цитирует его Poland Daily24.

Несмотря на то, что Польша является стойким сторонником Украины в ее конфликте с Россией, между государствами возникли разногласия из-за недавнего продления Польшей запрета на импорт украинского зерна.

«Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной в Украину», — добавил президент страны.

Он также подчеркнул, что данный запрет касается импорта, а не транзита украинского зерна.

Дуда предупредил, что если Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), то Польша объяснит ситуацию перед трибуналом.

Пятеро на одного: фермеры в странах ЕС против ввоза зерна из Украины
Наплыв дешевой сельхозпродукции мешает собственным поставкам

Европейская комиссия (ЕК) 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия решили продолжить эмбарго.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обсудил этот вопрос. Он заявил, что Киев будет цивилизованно отвечать на подобные ситуации.

18 сентября стало известно, что украинские власти намерены обратиться с иском в ВТО на фоне продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Еврокомиссии. Киев считает действия указанных стран неправомерными.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023