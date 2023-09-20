Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим

Киев ведет себя как утопающий, который тянет спасателя на дно. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 20 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Я бы сравнил это с чем-то вроде утопающего... Утопающий человек чрезвычайно опасен, потому что он может тянуть вас на глубину... Он может просто утопить спасателя», — цитирует его Poland Daily24.

Несмотря на то, что Польша является стойким сторонником Украины в ее конфликте с Россией, между государствами возникли разногласия из-за недавнего продления Польшей запрета на импорт украинского зерна.

«Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь, и помнить, что мы также являемся транзитной страной в Украину», — добавил президент страны.

Он также подчеркнул, что данный запрет касается импорта, а не транзита украинского зерна.

Дуда предупредил, что если Украина подаст жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), то Польша объяснит ситуацию перед трибуналом.

Европейская комиссия (ЕК) 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия решили продолжить эмбарго.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, во время которого обсудил этот вопрос. Он заявил, что Киев будет цивилизованно отвечать на подобные ситуации.

18 сентября стало известно, что украинские власти намерены обратиться с иском в ВТО на фоне продления запрета на ввоз зерна в Венгрии, Польше и Словении вопреки решению Еврокомиссии. Киев считает действия указанных стран неправомерными.