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ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов на 10%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов. Как отметило ведомство 25 сентября, в текущем году повышение тарифов составило в среднем 10,24% и коснулось более чем 8,2 млн абонентов.

Там указали, что компания без причины повышает цены, объясняя это необоснованным «ростом затрат».

«В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО «Мегафон» нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей. В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО «Мегафон» антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

В свою очередь, в пресс-службе самой компании «Мегафон» прокомментировали «Известиям», что оператор пока не получал официального уведомления от ведомства.

В декабре 2022 года ФАС уже признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. Тогда в ведомстве уточнили, что предписание остается неисполненным и обжалуется компанией в суде. В результате оператор связи продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения.

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До этого, 14 сентября, в ФАС сообщили «Известиям», что намерены проанализировать повышение тарифов оператором сотовой связи МТС. Там уточнили, что получают жалобы от абонентов МТС на повышение услуг. В уведомлениях оператора уточнялось, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов. Антимонопольный орган направил МТС запрос с целью установить все обстоятельства повышения.

Ранее, 7 сентября, депутат партии «Новые люди» Владимир Плякин рассказал «Известиям», что Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении мобильных операторов за взимание платы с абонентов за раздачу интернета. Как объяснил депутат, в случае установленных нарушений по закону операторам сначала будет вынесено предупреждение и у них будет месяц на возможность для его добровольного исполнения, иначе возможен штраф.

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