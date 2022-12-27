ФАС предписала «Мегафону» снизить тарифы до экономически обоснованного уровня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 декабря сообщила, что компания «Мегафон» в мае 2022 года необоснованно повысила в среднем на 12% тарифы на услуги связи.

«ФАС России установила, что уровень изменения тарифов не соответствовал уровню инфляции <...> с начала 2022 года. Служба провела анализ <...> и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи», — говорится в заявлении на сайте ФАС.

Антимонопольщики выдали «Мегафону» предписание о необходимости снижения тарифов до экономически обоснованного уровня.

Накануне стало известно, что сотовые операторы начали вновь повышать тарифы на связь. В частности, «Мегафон» повысил цены на свои услуги для ряда клиентов примерно на 10%. SMS с информацией о повышении стоимости «Известиям» переслал один из абонентов мобильного оператора.

В октябре ФАС обязала МТС снизить тарифы на сотовую связь, так как несколько раз в течение года компания повышала тарифы.

Федеральная антимонопольная служба выявила, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги.