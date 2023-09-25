Африканист назвал поражением Макрона вывод французских войск из Нигера

Вывод французских дипломатов и военных из Нигера является поражением политики президента Франции Эммануэля Макрона в Африке. Об этом 25 сентября «Известиям» заявил программный координатор Российского совета по международным делам, эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никита Панин.

«Вся ситуация отношений между Нигером и Францией — это фактически игра на повышение ставок. И в какой-то момент, с учетом полной блокировки работы французского посольства, с учетом того, что дипломатической изоляции Нигера французской дипломатии добиться не удалось, повышение ставок в дальнейшем оказалось бессмысленным для стратегии Франции. И, видимо, это заявление об отзыве французского посла и других дипломатов, о том, что Франция все-таки выполнит требования властей Нигера вывести войска с территории Нигера, это фактически признание поражения той политики, которая проводилась Макроном в субрегионе Сахеля и в целом в Африке в последнее время», — сказал он.

По словам Панина, этот провал во многом репутационный, он бьет по практическим возможностям французской политики в Африке. Однако это не означает полной смены парадигмы для Франции в Африке, поскольку всё еще остается значительное количество государств, которые настроены относительно лояльно к властям в Париже.

24 сентября Макрон заявил, что дальнейшее сотрудничество с Нигером невозможно, поскольку нынешнее правительство африканской страны, захватившее власть, не намерено бороться с терроризмом.

В тот же день Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

3 сентября Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.