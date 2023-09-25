В ГД объяснили запрет правительства США на интервью журналиста Карлсона с Путиным

Вашингтон панически боится того, что американцы услышат точку зрения президента РФ Владимира Путина. Об этом 25 сентября «Известиям» заявил член комитет Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

24 сентября бывший ведущий американского телеканала Fox News Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое он планировал взять у президента России. По мнению журналиста, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать «то, что доступно в американских СМИ». Он отметил, что попытался взять интервью у Путина, однако американское правительство его остановило.

«Такова «свобода слова» по-американски. Власти США панически боятся того факта, что интервью с нашим президентом достигнет ушей американской аудитории и американцы услышат альтернативную точку зрения, а не весь тот ворох проукраинской и антироссийской пропаганды, которым щедро кормит публику Вашингтон. Независимость Карлсона как журналиста идет вразрез с позицией пресмыкающихся западных СМИ. В условиях в том числе информационной борьбы слово становится действенным инструментом, и потому американские власти не могут допустить, чтобы правда была услышана. Так что хваленая американская демократия тут же разбивается в щепки, когда речь идет о необходимости скрыть очевидные факты», — сказал Белик.

Парламентарий выразил уверенность в том, что у американских граждан интервью с Путиным вызвало бы повышенный интерес. Этого и опасаются сидящие в вашингтонских кабинетах, заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Кремле каждый день получают десятки запросов от СМИ с просьбой об интервью с Путиным, в том числе и от американской прессы, однако они не все удовлетворяются.

Песков добавил, что в настоящий момент общественность в США так или иначе «серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой», в связи с чем там вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны российского лидера и его видение будущего.