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Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

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Фото: AP Photo/Lynne Sladky
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Бывший ведущий американского телеканала Fox Такер Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое журналист планировал взять у президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в беседе с Die Weltwoche 24 сентября, которое опубликовано в You-Tube канале издания.

По мнению Карлсона, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать «то, что доступно в американских СМИ».

«Разве мы не должны узнавать всё, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — заявил экс-ведущий Fox.

При этом, по его словам, ни одно американское СМИ никак не отреагировало на подобные действия правительства.

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Ранее, 27 августа, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о желании Такера Карлсона взять интервью у Путина.

В апреле Fox News сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста США Карлсона от эфира. 27 апреля Карлсон впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др. Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста.

Карлсон критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена. Например, 25 марта он отметил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

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