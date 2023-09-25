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Песков прокомментировал слова журналиста Карлсона о срыве интервью с Путиным

Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент
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Фото: ТАСС/Zuma
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В Кремле каждый день получают десятки запросов от СМИ с просьбой об интервью с президентом России Владимиром Путиным, в том числе и от американской прессы, однако они не все удовлетворяются. Об этом 25 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление журналиста Такера Карлсона о том, что власти США запретили ему брать интервью у российского лидера.

«Мы ежедневно получаем десятки запросов, в том числе от Америки. <...> Рано или поздно такой момент настанет. Президент, общаясь с зарубежными СМИ, откровенен, всегда объясняет позицию страны. Будет ли среди тех, кто будет рассматриваться в качестве интервьюера, Карлсон — посмотрим», — сообщил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Песков добавил, что в настоящий момент общественность в США так или иначе «серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой», в связи с чем там вряд ли кто-то сейчас способен трезво воспринимать анализ ситуации со стороны российского лидера и его видение будущего.

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Ранее, 24 сентября, бывший ведущий американского телеканала Fox Карлсон обвинил правительство США в срыве интервью, которое он планировал взять у президента России. По мнению журналиста, власти США десятилетиями предпринимали агрессивные попытки контролировать «то, что доступно в американских СМИ». Он отметил, что попытался взять интервью у Путина, однако американское правительство его остановило.

До этого, 27 августа, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о желании Такера Карлсона взять интервью у Путина.

В апреле Fox News сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста США Карлсона от эфира. 27 апреля он впервые выступил с видеообращением по поводу своего увольнения с Fox News. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др. Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста.

Карлсон критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена. Например, 25 марта он отметил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

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