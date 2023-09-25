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В Кремле указали на проявление миротворцами РФ героизма в Карабахе

Песков: миротворцы из РФ проявляют героизм, выполняя в Карабахе свою работу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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РФ не согласна с попыткой возложить на нее ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе, российские миротворцы проявляют героизм, выполняя в регионе свою работу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 25 сентября, на брифинге.

«Мы понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют», — отметил он.

Также Песков подчеркнул, что Армения остается союзником для РФ, российская сторона продолжит диалог на различных уровнях с Ереваном, в том числе чтобы соблюсти все права жителей Нагорного Карабаха.

Он также прокомментировал перспективы пребывания миротворцев из России в Нагорном Карабахе.

«Пока вряд ли это кто-то сможет сказать, потому что они сейчас там фактически находятся на территории Азербайджана. Мы продолжаем наши контакты с Баку», — сказал Песков.

По его словам, российские миротворцы присутствуют на переговорах между карабахскими армянами и представителями властей Азербайджана.

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19 сентября в минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

23 сентября в Минобороны РФ сообщили, что в расположении российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оставалось 810 мирных жителей, в том числе 436 детей.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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