В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера

В Красноярске возбуждено уголовное дело против обвиняемого в ложном сообщении о минировании самолета пассажира. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило «МВД.Медиа».

«Следователями Сибирского линейного управления МВД России завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры. — Ред.). Обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма предъявлено 39-летнему жителю Республики Хакасия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 августа пассажир, находясь на борту самолета, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, пытался ударить одного из бортпроводников и угрожал безопасности полета, сообщив, что заминировал воздушное судно.

Освидетельствование показало, что дебошир находился в состоянии опьянения.

Ранее, 9 января, стало известно о вынужденной посадке самолета авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы в Гоа, из-за сообщения о «минировании». В аэропорт прибыла саперная группа полиции Гоа. Как рассказали пассажиры, самолет более трех часов проверяли в Индии после сообщения о минировании. Порядка 250 пассажиров авиалайнера были вынуждены сидеть в аэропорту в ожидании окончания проверки.