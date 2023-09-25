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В СП назвали оптимальный срок определения тарифов ЖКХ 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Тарифы на коммунальные услуги следует определять на три года вперед, поскольку это дает возможности для среднесрочного планирования, заявила в интервью «Известиям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

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«К этому необходимо стремиться, так как это определяет возможность хотя бы для среднесрочного планирования даже сложных текущих ремонтов», — сказала аудитор.

В России большой износ в коммунальном секторе, из-за крайне низкого качества обслуживания сетей.

«И не только потому что низкий тариф. Но еще и потому, что очень сложно планировать в таких условиях», — подчеркнула Трунова.

По ее словам, в постановлении правительства «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» указано, что предельные индексы и индексы по регионам устанавливаются на срок не менее чем три года с разбивкой по годам.

«Но фактическая корректировка индексов происходит ежегодно», — подчеркнула аудитор Счетной палаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Натальи Труновой «Известиям»:

«Коммунальные сети сильно изношены из-за низкого качества обслуживания»

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