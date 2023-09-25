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Рядовой Латушкин помог штурмом взять опорпункт ВСУ с секретными картами

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Фото: Министерство обороны РФ
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Действуя в составе штурмового взвода в должности гранатометчика, старший стрелок рядовой Евгений Латушкин умело поражал долговременные оборонительные позиции неприятеля. В ходе наступления он обнаружил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 25 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Тогда рядовой Латушкин выбрал скрытное место для атаки и открыл огонь из гранатомета по вооруженным боевикам. Грамотно меняя позиции, он уничтожил более пяти националистов.

Смелость и решительность рядового Латушкина помогли штурмом взять опорный пункт противника, где были обнаружены карты с позициями украинских боевиков.

Тем временем дежурная группа взвода военной полиции, в составе которой действовал инспектор младший сержант Егор Филимонов, поддерживала правопорядок на освобожденных территориях, когда противник открыл артиллерийский огонь по поселку.

Патрулировавший территорию инспектор Филимонов отправился на место обстрела и приступил к эвакуации пострадавших из зоны поражения вражеской артиллерии. Он успешно смог перевести людей в безопасную зону без потерь.

А затем организовал оборону района, где разместили эвакуированных, чтобы обезопасить их от возможного нападения диверсионно-разведывательных групп и в безопасности дождаться медпомощи.

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Днем ранее, 24 сентября, в Минобороны рассказали, как старший матрос Станислав Баранов корректировал артиллерийский огонь и контролировал поражения противника, который неоднократно пытался контратаковать российские подразделения. Точным артиллерийским огнем были уничтожены склады с боеприпасами, минометные расчеты, автомобили и бронетехника врага.

Ранее, 20 сентября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал, как расчет противотанкового дивизиона бригады под названием «Кальмиус» успешно уничтожает позиции ВСУ в зоне спецоперации. Один из бойцов отметил, что в последнее время боевики стараются не подвозить много техники к линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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