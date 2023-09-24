Корректировщик помог артиллерии ВС РФ оперативно разбить бронетехнику противника

Старший матрос Станислав Баранов корректировал артиллерийский огонь и контролировал поражения противника, который неоднократно пытался контратаковать российские подразделения. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 24 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

В бою матрос Баранов замаскировал пост корректировки огня и грамотно определял точки прицеливания, своевременно передавая координаты объектов. В результате его действий цели оперативно передавались для авиационных и артиллерийских ударов.

Точным артиллерийским огнем были уничтожены склады с боеприпасами, минометные расчеты, автомобили и бронетехника врага. Также удалось нанести существенное поражение живой силе и технике неприятеля, в результате чего он оставил занимаемые позиции.

Тем временем заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе капитан II ранга Дмитрий Артамонов находился на одной из передовых позиций, когда противник превосходящими силами пошел в атаку.

При поддержке тяжелой бронированной техники, артиллерии и минометов он попытался выбить российские войска с занимаемых позиций в районе одного из населенных пунктов, расположенного рядом с линией боевого соприкосновения.

Приняв бой, личный состав под руководством Артамонова сумел сдержать натиск противника. Завязнув в боях на подступах к поселку и попав под огонь российской артиллерии, корректируемой капитаном Артамоновым, боевики, понеся значительные потери в живой силе и технике, отступили.

Так мотострелковый батальон пресек попытки неприятеля прорвать линию обороны.

Днем ранее, 23 сентября, в Минобороны рассказывали, как командир орудия самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержант Евгений Талмачев вел артподдержку российских войск, наступающих на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Благодаря оперативности и маневрированию расчет разгромил склад боеприпасов, минометный расчет и пехоту противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.

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