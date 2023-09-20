Военкор «Известий» показал работу бригады «Кальмиус» по позициям ВСУ

Расчет противотанкового дивизиона бригады под названием «Кальмиус» успешно уничтожает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадры методичной работы российских бойцов в среду, 20 сентября, показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Двигаемся на очередную точку стрельбы по старой знакомой трассе, но обстановка здесь постоянно меняется, и в последнее время здесь конкретно неспокойно», — уточнил он.

Военнослужащий дивизиона с позывным Крокодил отметил, что в последнее время в этом районе увеличилось количество дронов противника, но они активно сбиваются.

«В небе постоянно находится дрон-разведчик. <...> Сбивают, из «зушек» (зенитная установка. — Ред.) стреляют, ЗРБ (зенитная артиллерийская батарея. — Ред.) работает», — добавил боец.

Спустя время группа прибывает на позицию и разворачивает противотанковый ракетный комплекс. На этот раз целью российских военных стал вражеский дот — долговременная огневая точка.

«Всё, последние приготовления пошли. Цель у нас — очередной дот противника. Долго высматривали. Обнаружили и сейчас доводят. Будут работать», — уточняет военкор.

Затем звучит оглушительный выстрел — попадание приходится точно в цель. На кадрах видно, что позиция украинских военных уничтожена.

Боец также добавил, что в последнее время боевики стараются не подвозить много техники к линии соприкосновения.

«Стоим в ожидании прорыва, во второй линии обороны стоим. Техники в последнее время много не подходит, боятся. Стараются даже на 10 км не подходить. Всё пешком и малыми группами только», — сказал боец.

Ранее в этот день Сафиулин также показал ликвидацию украинского дота с пулеметчиком расчетом противотанкового дивизиона бригады «Кальмиус». Бойцы нанесли удар по националистам ВСУ и ликвидировали огневую позицию вместе с боевиком.

До этого, 17 сентября, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу артиллеристов 34-й отдельной мотострелковой бригады на запорожском направлении. Военкор сел вместе с военными в танк и отправился на боевую точку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.