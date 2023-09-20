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«Известия» показали ликвидацию бригадой «Кальмиус» дота с пулеметчиком ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет противотанкового дивизиона бригады «Кальмиус» нанес удар по националистам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ликвидировал дот с пулеметчиком. Видео разгрома противника показал 20 сентября корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Бойцы готовят установку к работе. Цель у нас — дот с пулеметчиком. Получили координаты непосредственно от пехотинцев, которые сейчас впереди находятся. Покоя [пулеметчик] не дает уже некоторое количество времени, нужно по нему отработать. И делается это вот такими приспособлениями, иначе его не выбить из укрытия», — рассказал военкор.

Огонь по боевикам российские военные ведут из специальной установки в кузове пикапа. Это совместная разработка бойцов и промышленников. Сейчас она активно применяется в бригаде.

По словам военнослужащего с позывным Веселый, с этой установкой можно быстро занять позицию для ведения огня, оставаясь незамеченным, и так же быстро ее покинуть.

«Главное достоинство этого комплекса — возможность скрытно занять позицию и также скрытно ее оставить. Главную роль играет именно скорость выдвижения», — подытожил Веселый.

Пассивная кампания: атаки ВФУ на запорожском направлении затухают
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17 сентября корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу артиллеристов 34-й отдельной мотострелковой бригады на запорожском направлении. Военкор сел вместе с военными в танк и отправился на боевую точку.

12 сентября корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань узнал от заместителя командира 1-й Славянской бригады с позывным Монах, как российские военные отражают все попытки наступления ВСУ на поселок Опытное на донецком направлении. Видео работы артиллеристов корреспондент показал с места боев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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