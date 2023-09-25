Софи Лорен потребовалась операция после падения в своем доме в Женеве

Итальянскую актрису Софи Лорен прооперировали после падения в ее доме в Женеве. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил аккаунт Sophia Loren Restaurant на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня в результате падения в своем доме в Женеве госпожа Лорен получила перелом бедра. Сегодня ей провели успешную операцию, за которой последует процесс реабилитации. К счастью, всё прошло хорошо, и леди очень скоро вернется к нам», — говорится в сообщении.

Актриса должна была присутствовать во вторник на открытии своего четвертого ресторана в городе Бари.

Софи Лорен в среду, 20 сентября, исполнилось 89 лет.

Ранее, в 2020 году, на Софи Лорен в собственном доме в Женеве упал потолок. Актриса тогда получила легкие травмы. Свидетелем происшествия стал сын художника Никаса Сафронова.