Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

В Ереване несколько тысяч протестующих после митинга на площади Республики направились в сторону здания МВД. Об этом 24 сентября сообщает «Sputnik Армения».

Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян в конце акции протеста, проходившей на центральной площади, призвал демонстрантов направиться к зданию МВД и опротестовать действия полиции при задержаниях.

Шествие проходит мирно, представители правопорядка сопровождают протестующих.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с посланием к нации в связи с событиями в Нагорном Карабахе. По его словам, эти события показали неэффективность структур, в которых участвует Армения, и требуют пересмотра всей системы безопасности, отмечает Telegram-канал Mash.

Ранее, 22 сентября, Сагателян в ходе митинга сказал, что за два дня протестов в Ереване против Пашиняна полицией было задержано около 500 человек.

В тот же день полиция Армении при попытке вместе с единомышленниками перекрыть улицу задержала одного из лидеров оппозиции в стране Андраника Теваняна при попытке вместе с единомышленниками перекрыть улицу.

19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против политики Пашиняна. Граждане страны обвиняют его в предательстве и требуют признать Нагорный Карабах.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся антитеррористические мероприятия со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок. Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.