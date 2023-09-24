Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Мир
Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ереване несколько тысяч протестующих после митинга на площади Республики направились в сторону здания МВД. Об этом 24 сентября сообщает «Sputnik Армения».

Депутат от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян в конце акции протеста, проходившей на центральной площади, призвал демонстрантов направиться к зданию МВД и опротестовать действия полиции при задержаниях.

Шествие проходит мирно, представители правопорядка сопровождают протестующих.

Превращение огня: как прошла встреча представителей Баку и Карабаха
И как последние события в регионе сказались на отношении армян к Николу Пашиняну

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с посланием к нации в связи с событиями в Нагорном Карабахе. По его словам, эти события показали неэффективность структур, в которых участвует Армения, и требуют пересмотра всей системы безопасности, отмечает Telegram-канал Mash.

Ранее, 22 сентября, Сагателян в ходе митинга сказал, что за два дня протестов в Ереване против Пашиняна полицией было задержано около 500 человек.

В тот же день полиция Армении при попытке вместе с единомышленниками перекрыть улицу задержала одного из лидеров оппозиции в стране Андраника Теваняна при попытке вместе с единомышленниками перекрыть улицу.

19 сентября из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе в Ереване начались протесты против политики Пашиняна. Граждане страны обвиняют его в предательстве и требуют признать Нагорный Карабах.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся антитеррористические мероприятия со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок. Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023