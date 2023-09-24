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ВС РФ уничтожили склад техники и снарядов ВСУ под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллерия группировки войск «Днепр» уничтожила склад техники, вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), обнаруженный разведкой в поселке Шляховое Херсонской области.

Как видно на записи, которая есть в распоряжении «Известий», российские силы нанесли удар по складу. После этого в здании начался пожар, затем стали взрываться снаряды и вооружение. Пожар охватил большую часть постройки.

В результате сгорели несколько пикапов с РСЗО, орудие М-777, ликвидированы до 20 боевиков, работавших на складе.

Удары по складу наносились 152-миллиметровыми самоходными пушками «Гиацинт-С» осколочно-фугасными снарядами.

Ранее, 20 сентября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что расчет противотанкового дивизиона бригады «Кальмиус» нанес удар по националистам ВСУ и ликвидировал дот с пулеметчиком. Огонь по боевикам российские военные вели из специальной установки в кузове пикапа.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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