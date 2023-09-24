Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Мир
Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

СМИ узнали о сложной ситуации в украинских госпиталях

Politico: украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов
0
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов. Об этом в воскресенье, 24 сентября, пишет газета Politico.

Хирург Михаил Данилюк в беседе с изданием обвинил правительство страны в медленной работе по снабжению больниц лекарствами.

Газета указывает, что подконтрольные минздраву медучреждения обязаны закупать расходные материалы и препараты через цифровую платформу государственных торгов. Однако доставка заказов в лучшем случае занимает от двух недель.

«Если какой-то конкретный товар закончится, гораздо быстрее позвонить волонтеру и рассказать, чего нам не хватает. Я бы сказал, что 90% того, что я использую, поступает от волонтеров», — добавил Данилюк.

Завотделением одной из украинских больниц Евгений Яцун, в свою очередь, рассказал, что выделяемых правительством Украины средств хватает только на ограниченное число пациентов, не требующих сложной помощи.

«Формально, с помощью, которую нам дает государство, мы можем принять ограниченное количество пациентов, выполнить простые процедуры и всё. Всё, что требует комплексной помощи: серьезные операции, специализированное лечение, реабилитация — здесь приходят волонтеры», — подтвердил Яцун.

Исчерпаемые резервы: ВС РФ нанесли удар по тылам противника
Уничтожение ракет Storm Shadow снижает интенсивность украинских обстрелов, отмечают эксперты

Ранее, 1 сентября, украинский военный медик Вадим Холоденко также заявил канадской газете The Globe and Mail, что 80% медицинских материалов и расходников, необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляют волонтеры, а не министерство обороны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023