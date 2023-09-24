СМИ узнали о сложной ситуации в украинских госпиталях

Украинским госпиталям в Запорожье не хватает медикаментов. Об этом в воскресенье, 24 сентября, пишет газета Politico.

Хирург Михаил Данилюк в беседе с изданием обвинил правительство страны в медленной работе по снабжению больниц лекарствами.

Газета указывает, что подконтрольные минздраву медучреждения обязаны закупать расходные материалы и препараты через цифровую платформу государственных торгов. Однако доставка заказов в лучшем случае занимает от двух недель.

«Если какой-то конкретный товар закончится, гораздо быстрее позвонить волонтеру и рассказать, чего нам не хватает. Я бы сказал, что 90% того, что я использую, поступает от волонтеров», — добавил Данилюк.

Завотделением одной из украинских больниц Евгений Яцун, в свою очередь, рассказал, что выделяемых правительством Украины средств хватает только на ограниченное число пациентов, не требующих сложной помощи.

«Формально, с помощью, которую нам дает государство, мы можем принять ограниченное количество пациентов, выполнить простые процедуры и всё. Всё, что требует комплексной помощи: серьезные операции, специализированное лечение, реабилитация — здесь приходят волонтеры», — подтвердил Яцун.

Ранее, 1 сентября, украинский военный медик Вадим Холоденко также заявил канадской газете The Globe and Mail, что 80% медицинских материалов и расходников, необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляют волонтеры, а не министерство обороны.