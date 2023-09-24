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Лавров: РФ уважает территориальную целостность Украины по декларации 1991 года

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Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения Декларации о независимости, принятой властями страны в 1991 году, заявил 23 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря об итогах 78-й сессии Генассамблеи ООН, министр напомнил, что в Декларации независимости для Москвы было главным то, что Украина останется внеблоковой страной и не вступит в военные альянсы.

«Вот в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», — добавил министр.

В декларации «много что записано хорошего», в частности, уважение прав нацменьшинств, заключил Лавров.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ходе заседания Совбеза ООН назвал два условия, при выполнении которых завершатся боевые действия. Первым стал вывод российских войск со всех территорий Украины и возвращение к границам 1991 года. Вторым — возврат стране контроля над всей границей, а также исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Позже глава МИД РФ указал, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины. 23 сентября Лавров отметил, что условия Зеленского нереализуемы.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя условия Зеленского об установлении мира, предложил стране вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ в качестве нового округа.

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Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, а 16 июля 1991 года был впервые отмечен День независимости Украины. Позже, 24 августа 1991 года, Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости, вступившее в силу сразу после принятия.

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