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Польский журналист осудил ненависть Варшавы к России

Журналист Myśl Polska Куляс заявил, что ненависть к России выходит Польше боком
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Ненависть к России ничего не дает Польше, а только выходит боком. Об этом сообщает колумнист издания Myśl Polska Богдан Куляс.

По словам Куляса, политика Польши сейчас заключается в стремлении доказать безграничную ненависть к России и глубочайшую любовь к США с Украиной.

«То, что мир движется вперед, поляков особо не интересует. Наше счастье ― счастье Америки. Наша радость ― насолить России. Собственное счастье нас не интересует», ― пишет Куляс в опубликованной 21 сентября статье.

Автор статьи отметил, что жители Польши «больше всех в мире ненавидят Россию», и это чувство у поляков выражено гораздо сильнее, чем любовь к своей стране. Кроме того, Куляс напомнил, что из-за политики правящей партии «Право и справедливость» Польша не станет одним из инфраструктурных центров из-за испорченных отношений Запада с Россией.

«Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве», ― объяснил автор.

По мнению Куляса, в этом не дает усомниться заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая охарактеризовала экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа как «исторический».

«Кто от этого выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают. Выигрывает ли Америка? Необязательно. Теряет ли Китай? Не совсем. Он вполне может на этом выиграть. А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет», ― резюмировал Куляс.

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Ранее, 27 августа, обозреватель Myśl Polska Станислав Белень заявил, что полная поддержка Украины и ненависть к России привели Польшу к отчаянному положению. Белень отметил, что Польша испытывает наиболее сильную ненависть к России, нежели все остальные страны Европы. В то же время поляки настолько фанатично восприняли поддержку Украины, что ведут разговоры об объединении двух государств, при этом не замечая совершенно разных экономических интересов.

В апреле этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» сообщил, что Польша охвачена русофобией и ненавидит Россию как сумасшедшая.

По словам Пескова, страны Запада готовы делать всё для борьбы с ненавистной им Россией. Представитель Кремля добавил, что рано или поздно русофобия пройдет как «любое острое заболевание», но в настоящее время ситуация сложилась именно такая.

Летом 2022 года издание Myśl Polska со ссылкой на результаты международного опроса, который проводился в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе, сообщило о том, что Польша признана самой русофобской страной. О негативном отношении к России там высказались 87% респондентов.

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