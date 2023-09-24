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Артиллеристы рассказали о сдающихся в плен после стрельбы агитснарядами солдатах ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Южной группировки войск, применив 122-миллиметровые агитационные снаряды, залистовали позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Минобороны показало применения агитационных снарядов артиллеристами.

Старший наводчик орудия с позывным Хаски рассказал, что украинские военные сдаются и выходят на указанные в листовках точки, чтобы сохранить себе жизнь.

«В данной листовке указано, что мы все братья-славяне и не хотим никакой войны. Чтобы они вышли на определенную волну, что их никто не тронет, а если им и их семьям угрожает опасность, их перевезут сюда, дадут всё необходимое, медпомощь. Сдаются. И без листовок сдаются, потому что там те же самые мобилизованные, которых специально забирают с улицы и везут сюда на убой», — добавил артиллерист с позывным Рыжий.

Специальные агитационные снаряды для гаубиц Д-30 представляют собой боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками количеством более 300 штук. В каждой такой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольной сдаче в плен, что сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие.

Агитснаряды имеют красный цвет боевой части, для их максимального отличия от других видов боеприпасов. Для залистования вражеской территории таймеры взрывателей боеприпасов настраиваются на разное время срабатывания в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки рассеиваются в воздухе над позициями ВСУ.

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20 сентября Минобороны показало, как готовят агитснаряды и отправляют на территорию противника. Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа применили 122-миллиметровые агитационные снаряды для залистования позиций ВСУ на краснолиманском направлении.

В июле «Известия» узнали, что военнослужащие ВС РФ начали заряжать агитационные снаряды листовками на английском языке из-за появления множества иностранных наемников на линии фронта. Противник в листовках получает простые и понятные инструкции о том, как связаться с российскими военными, безопасно перейти линию соприкосновения и сдаться в плен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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