Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Ученые РФ создали способный выдержать 1 млрд ударов пульса протез для аорты
Политика
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН
Общество
Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла 20 сентября в Москве
Общество
В России появится закон о посуточной аренде жилья
Мир
МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
Армия
Группа майора Горбаконенко пресекла попытку перехода госграницы боевиками ВСУ
Общество
В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи
Мир
Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе
Мир
Вучич заявил о неизменности позиции Сербии относительно санкций РФ
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Сюжет:

Артиллеристы ЦВО показали применение агитснарядов над позициями ВСУ

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа применили 122-миллиметровые агитационные снаряды для залистования позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 20 сентября показало, как готовят агитснаряды и отправляют на территорию противника.

Специальные агитационные снаряды для орудий Д-30 представляют собой боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками количеством более 300 штук. На видео можно рассмотреть, как военнослужащий загружает их в снаряд.

«Снаряд установлен так, чтобы при вылете из орудия и пролете над позицией противника, он раскрывался и из него вылетали листовки. А смысл их в том, чтобы призвать людей сложить оружие. Чтобы они уже поняли, что они делают неправое дело», — поделился командир орудия с позывным Зена.

В каждой такой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче в плен, что сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие. Данные снаряды имеют красный цвет боевой части, для максимального отличия от любых других видов боеприпасов.

«Для агитационных боеприпасов разрабатываем разные листовки. На этой, к примеру, изображен боец ВСУ и слова о том, что у него есть выбор: погибнуть в окопе, либо сдаться в плен и остаться живым, вернуться к родственникам и нормальной жизни», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным Альфа.

Для залистования вражеской территории таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника посмотреть и прочитать их, рассказали в Минобороны.

После выполнения серии выстрелов по целям артиллеристы маскируют орудия и укрываются в блиндажах. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет при необходимости проводить противоогневые маневры, вручную поворачивать орудие и оперативно менять огневые позиции.

Пассивная кампания: атаки ВФУ на запорожском направлении затухают
Одной из причин может быть недостаток личного состава, полагают эксперты

В июле «Известия» узнали, что военнослужащие ВС РФ начали заряжать агитационные снаряды листовками на английском языке из-за появления множества иностранных наемников на линии фронта. Противник в листовках получает простые и понятные инструкции о том, как связаться с российскими военными, безопасно перейти линию соприкосновения и сдаться в плен.

Тогда же корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военнослужащие распространяют агитационные снаряды с призывом к боевикам ВСУ сдаться в плен. Бойцы тщательно упаковывают коробки с листовками в болванки от реактивных снарядов. В каждом снаряде по 10 тыс. листовок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023