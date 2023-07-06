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Российские военные стали применять в зоне СВО агитационные снаряды на английском языке

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Фото: РЕН ТВ
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Военнослужащие ВС РФ начали заряжать агитационные снаряды листовками на английском языке из-за появления множества иностранных наемников на линии фронта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали сами бойцы. Соответствующее видео в четверг, 6 июля, появилось в распоряжении «Известий».

Противник с помощью таких снарядов получает простые и понятные инструкции о том, как связаться с российскими военными, безопасно перейти линию соприкосновения и сдаться в плен.

«Мы знаем, что у противника большие потери, он деморализован, поэтому многие хотят отказаться и сдаться в плен. В случае отказа их ждет либо резервное подразделение, которое первым пойдет в бой и станет пушечным мясом, либо сдача в плен. Поэтому мы им предлагаем сохранить свою жизнь», — рассказал командир оперативной группы психологической борьбы с позывным Трюкач.

Листовки заряжают в ракеты реактивной системы «Ураган», которые могут долететь даже до частей, находящихся в глубоком тылу. В каждой ракете — 10 тыс. листовок. После взрыва они разлетаются на площади 5 кв. км.

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Ранее, 29 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал распространение российскими военнослужащими агитационных снарядов с призывом к боевикам ВСУ сдаться в плен под Авдеевкой.

17 мая российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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