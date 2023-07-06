Бойцы ВС РФ рассказали об успешном применении агитационных снарядов

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 6 июля показал, как российские военнослужащие распространяют агитационные снаряды с призывом к боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен.

Отмечается, что бойцы тщательно упаковывают коробки с листовками в болванки от реактивных снарядов. В каждом снаряде по 10 тыс. листовок. На обратной стороне листовки номер для связи, Qr -код и пошаговая инструкция о сдаче в плен.

«Противник морально подавлен. Он видит, как гибнут его товарищи. Массово. Поэтому многие хотят сдаться в плен, так как, если они будут отказываться от участия в боевых действиях, то там их ждет суд либо резервные подразделения, которые идут в бой как мясо — первые», — сообщил командир оперативной группы психологической борьбы с позывными «Трюкач».

Боевиков ВСУ в агитационных листовках призывают отсоединить магазин, повесить оружие на левое плечо стволом вниз, поднять руки и медленно выйти из укрытия. В таком случае их никто не тронет.

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) используют для распространения листовок реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган». Выталкивающий механизм снаряда срабатывает примерно на высоте 100 м. Листовки в свободном падении разлетаются по позициям противника в радиусе 1 км и более.

«Контингент в основном сейчас — мобилизованный личный состав, который насильно забрали в Вооруженные силы Украины. Каждый их них, кто попал к нам в плен, рассказывают о том, что не хотел. Они больны, все они по годности здоровья не проходили в армию, но были насильно взяты в военкомат и отправлены на передовую, где их уверяли в том, что они будут стоять в тыловых районах», — поделился «Трюкач».

Многие военнослужащие Украины воспользовались своим правом сложить оружие. Боец 35-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолий Бородиченко рассказал, что на фронт его бросили насильно.

«Поменял взгляды, когда понял, что я своей стране не нужен как личность, как человек. Пушечное мясо. Советую не идти на поводу у этой системы. Уезжать советую зарубеж или в Россию. Эту страну ничего не спасет. Пока при власти любители украинских обычаев, языка, и за язык готовые убить друг друга, советую развернуться и пойти на Киев. Туда, где верховная рада. Откуда всё идет», — сказал он.

Ранее, 29 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал распространение российскими военнослужащими агитационных снарядов с призывом к боевикам ВСУ сдаться в плен под Авдеевкой.

17 мая российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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