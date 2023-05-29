Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как российские военнослужащие распространяют агитационные снаряды с призывом к боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен.

Как отметил корреспондент агитационный автомобиль ВС РФ через колонки транслирует звуковой ролик с третьей частью сонаты №2 Фридерика Шопена, известной как Траурный марш.

«Даже мы, когда его здесь долго уже слышим, очень тяжело его слушать, он очень сильно давит. Я представляю, как их там он раздражает», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Моцарт».

По словам корреспондента, агитационный боеприпас содержит несколько сотен листовок. Их упаковывают внутрь металлической болванки. Долетев до окопов ВСУ, она взорвется в воздухе и эти листки упадут на территории противника.

Один из российских военнослужащих, распространяющих агитационные листовки, является добровольцем, который несмотря на прибыльную работу записался в артиллеристы.

«Совершенно всё сложилось, всё устраивало, зарплата... чувство долга. Не хотел бы, чтобы эта война досталась нашим детям. У меня маленькие дети, если мы не поймем, если каждый будет думать, что там есть кому воевать и не обращать на это внимание, то рано или поздно эта война придет к нам», — рассказал доброволец с позывным «Заря».

Как отмечают российские военнослужащие, украинские боевики, которые приходят сдаваться, выглядят напуганными.

Ранее, 17 мая, российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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