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Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал, как российские военнослужащие распространяют агитационные снаряды с призывом к боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен.

Как отметил корреспондент агитационный автомобиль ВС РФ через колонки транслирует звуковой ролик с третьей частью сонаты №2 Фридерика Шопена, известной как Траурный марш.

«Даже мы, когда его здесь долго уже слышим, очень тяжело его слушать, он очень сильно давит. Я представляю, как их там он раздражает», — поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Моцарт».

По словам корреспондента, агитационный боеприпас содержит несколько сотен листовок. Их упаковывают внутрь металлической болванки. Долетев до окопов ВСУ, она взорвется в воздухе и эти листки упадут на территории противника.

Один из российских военнослужащих, распространяющих агитационные листовки, является добровольцем, который несмотря на прибыльную работу записался в артиллеристы.

«Совершенно всё сложилось, всё устраивало, зарплата... чувство долга. Не хотел бы, чтобы эта война досталась нашим детям. У меня маленькие дети, если мы не поймем, если каждый будет думать, что там есть кому воевать и не обращать на это внимание, то рано или поздно эта война придет к нам», — рассказал доброволец с позывным «Заря».

Как отмечают российские военнослужащие, украинские боевики, которые приходят сдаваться, выглядят напуганными.

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Ранее, 17 мая, российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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