Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года

Россия уважает территориальную целостность Украины при условии исполнения Киевом обещаний, данных в Декларации о ее независимости. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в субботу, 23 сентября.

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», — заявил министр.

Он напомнил, что в Декларации упомянуты обязательства Украины об уважении к русскому языку. Также там закреплен пункт о невступлении страны в какой-либо военный альянс.

«В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом всё это вошло в конституцию Украины», — объяснил Лавров.

Россия уважает территориальную целостность Украины при условии, что Киев выполняет положения собственной Декларации независимости, резюмировал министр.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в стране назвал два условия, при выполнении которых завершатся боевые действия. Лавров прокомментировал слова Зеленского, указав на то, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского, указав на то, что после призывов Запада вернуться к границам 1991 года возникает вопрос, знакомы ли люди с планами властей Украины.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя условия президента Украины Владимира Зеленского об установлении мира, предложил стране вернуться к границам 1991 года, войдя в состав РФ в качестве нового округа.

Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, а 16 июля 1991 года был впервые отмечен День независимости Украины. Позже, 24 августа 1991 года, Верховный совет УССР принял постановление о провозглашении независимости, вступившее в силу сразу после принятия.