Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Контингент НАТО KFOR выразил готовность принять участие в операции на севере Косово
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Казахстан
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Культура
Неизвестная картина Артемизии Джентилески обнаружена в Британии
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД
Сюжет:

В ВСУ признались в крупных потерях военной техники у сел Работино и Вербовое

WP: ВСУ потеряли много боевой техники у сел Работино и Вербовое
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина лишилась большого количества военной техники в ходе боевых действий в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области, пишет 23 сентября The Washington Post со ссылкой на командира десантно-штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам украинского командира, близ Вербового, небольшого села, расположенного в нескольких милях от Работино, российскими войсками возведены значительные оборонительные сооружения, такие как те, что окружают Токмак примерно в 25 милях (40 км) к юго-западу от Вербового.

Командир ВСУ признался, что отправка в эту часть фронта немецких БМП Marder и американских боевых бронированных машин Strykers дорого обошлась украинской армии.

«Там было потеряно много военной техники», — признался украинский военный.

Он добавил, что российские военные буквально усыпали противотанковыми минами указанную территорию, а в направлении Работино и Вербовое наблюдается постоянное движение штурмовых отрядов.

Оборонительные в порядке: ВФУ безуспешно атакуют в районе Работино
Войска России заняли высоты, и украинские боевики постоянно попадают в огневой мешок

19 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что российские войска держат позиции и предотвращают попытки врага прорвать оборону.

Также в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами украинской армии, двигавшейся в направлении Работино, на запорожском направлении.

До этого, 17 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер подчеркнул, что российские войска уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023