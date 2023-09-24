Украина лишилась большого количества военной техники в ходе боевых действий в районе сел Работино и Вербовое Запорожской области, пишет 23 сентября The Washington Post со ссылкой на командира десантно-штурмового подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам украинского командира, близ Вербового, небольшого села, расположенного в нескольких милях от Работино, российскими войсками возведены значительные оборонительные сооружения, такие как те, что окружают Токмак примерно в 25 милях (40 км) к юго-западу от Вербового.

Командир ВСУ признался, что отправка в эту часть фронта немецких БМП Marder и американских боевых бронированных машин Strykers дорого обошлась украинской армии.

«Там было потеряно много военной техники», — признался украинский военный.

Он добавил, что российские военные буквально усыпали противотанковыми минами указанную территорию, а в направлении Работино и Вербовое наблюдается постоянное движение штурмовых отрядов.

19 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что российские войска держат позиции и предотвращают попытки врага прорвать оборону.

Также в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами украинской армии, двигавшейся в направлении Работино, на запорожском направлении.

До этого, 17 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер подчеркнул, что российские войска уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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