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Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами ВСУ

Балицкий: колонна с бронегруппами ВСУ уничтожена на запорожском направлении
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Фото: ТАСС/Александр Река
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На запорожском направлении российскими военными уничтожена колонна с бронегруппами Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшаяся в направлении Работино. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий со ссылкой на командование подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ на ореховском направлении.

«Сегодня около пяти утра наша разведка вскрыла движение бронегрупп противника в направлении Работино, вся колонна была уничтожена», — написал Балицкий в Telegram.

Он также отметил, что «силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе». По словам врио главы региона, «еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит очередными колоссальными потерями» ВСУ, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется войсками России.

Оборонительные в порядке: ВФУ безуспешно атакуют в районе Работино
Войска России заняли высоты, и украинские боевики постоянно попадают в огневой мешок

Днем ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал в интервью «Известиям», что под Работино российские военнослужащие заняли выгодные высоты, из-за этого вооруженные формирования Украины постоянно попадают в огневой мешок, неся огромные потери. Он отметил, что прорвать даже первую российскую линию обороны у ВФУ нет возможности, поэтому они начинают бить по Токмаку реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее, 17 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер указал на то, что российские войска уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино. По словам экс-разведчика США, украинское командование бросило туда все резервы, при этом Российская армия показала, что может разгромить их.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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