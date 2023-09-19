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Рогов сообщил об отражении российскими военными трех атак ВСУ у Работино

Рогов: российские военные отбили три атаки ВСУ у Работино в Запорожской области
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы (ВС) РФ отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, заявил во вторник, 19 сентября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В течение дня противник предпринял три атаки, которые были отбиты нашими ребятами, сейчас идет четвертая. Что это, агония или попытка начала третьей волны контрнаступления, покажет ближайшее время», — заявил он «РИА Новости».

Российские войска держат позиции и предотвращают попытки врага прорвать оборону, добавил Рогов.

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Ранее 19 сентября Минобороны России сообщило, что в Запорожской области ВС РФ сбили украинский военный самолет Су-25. Как отмечает ведомство, штурмовик был сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Новопокровка.

Также в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами украинской армии, двигавшейся в направлении Работино, на запорожском направлении.

До этого, 17 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер подчеркнул, что российские войска уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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