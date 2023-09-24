Сошлись вселенные: Немоляева — в детском кино, «Оборотень» — на РЕН ТВ

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга выступил на легендарном Кировском заводе. В Центральном доме работников искусств завершился первый «Органный фестиваль на Пушечной». На экраны вышла картина для детей «Чижик-Пыжик возвращается» со Светланой Немоляевой. РЕН ТВ показал премьеру остросюжетного сериала «Оборотень» . В творческой резиденции «Актер» в подмосковной Рузе открылась выездная школа Художественного театра. На выставке «Родченко. Личное» представили более полусотни работ главного фотографа-авангардиста XX века. Известия выбрали самое интересное в мире искусства за неделю.

Завод и музыка едины

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга выступил на легендарном Кировском заводе Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга в канун Дня машиностроителя (24 сентября) выступил на легендарном Кировском заводе. На концерте присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков.

— Мы знаем не так много примеров, когда классическая музыка звучала бы не в филармоническом зале, а в уникальной атмосфере крупного производства. Промышленность и симфоническая музыка часто воспринимаются как две несовместимые вселенные, а между тем это великолепные примеры коллективной деятельности , когда результат многократно превосходит механическое суммирование индивидуальных усилий, — отметил худрук оркестра Антон Лубченко, стоявший за дирижерским пультом.

Была исполнена программа «Музыкальная Россия: от романтизма к урбанизму», ядром которой стали произведения русского музыкального авангарда. В частности, прозвучали сочинения Сергея Прокофьева — симфоническая картина «Фабрика» из балета «Стальной скок» и «Уральская рапсодия» из балета «Каменный цветок», а также музыка Георгия Свиридова и сочинение Антона Лубченко «Штокман», посвященное открытию одноименного газового месторождения.

Орган на Пушечной

Деятели искусства с бойцами, посетившими концерт-закрытие органного фестиваля в ЦДРИ Фото: пресс-служба Москонцерта/Алина Хачатурова

В Центральном доме работников искусств завершился первый «Органный фестиваль на Пушечной». Организатором стал благотворительный фонд «Искусство добра» , известный поддержкой молодых исполнителей и доставкой в Россию музыкальных инструментов.

— В числе слушателей были военнослужащие, проходящие реабилитацию в санаторно-курортном комплексе «Горки». Для многих из них такая возможность представилась впервые, — отметили в пресс-службе фонда.

По словам сотрудников, проведение фестиваля стало возможно благодаря появлению в России театрального органа Allen. Новые технологии позволяют исполнять на нем самые разные жанры — от классики до мюзикла , что и продемонстрировали концертные программы с участием дуэта Artbene (титулярные органисты главных московских соборов Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко) и Моше Ариэля Ганелина. Хедлайнерами стали солисты Москонцерта Ирина Суханова и Сергей Борзов, исполнившие дуэты и арии из мюзиклов.

В юбилей поучимся

Выездная школа Художественного театра открылась в доме творчества СТД РФ «Актер-Руза» 21 сентября Фото: Союз театральных деятелей Российской Федерации

В творческой резиденции «Актер» в подмосковной Рузе открылась выездная школа Художественного театра, организованная Союзом театральных деятелей РФ. Участниками проекта стали 36 молодых профессионалов из различных уголков России — от Калининграда и Донецка до Оренбурга и Улан-Удэ, имеющих высшее профильное образование и опыт службы в региональных драматических театрах.

В программе — мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, занятия по актерскому мастерству и сценической речи, а также разбор и репетиции пьесы «Три сестры» Антона Павловича Чехова, чье имя носит МХТ. Занятия ведут ведущие мастера отечественной сцены.

— Выездная школа пройдет под знаком сразу трех юбилеев, — рассказали в пресс-службе СТД. — Первый из них — 125-летие Художественного театра, второй — 160-летие со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского . А продолжившая его дело Школа-студия МХАТ отметит в октябре этого года свое 80-летие.

Любимая Баба-яга

Кадр из фильма «Чижик-Пыжик возвращается» Фото: Атмосфера кино

На экраны вышла картина для детей «Чижик-Пыжик возвращается». Одну из ролей в фильме сыграла Светлана Немоляева , появившаяся в неожиданном для себя образе.

— У меня роль бабушки, которая подменяет своего соседа на смешной работе в Музее ужасов. Он устраивает для посетителей эксцентричное представление, наряжаясь в костюмы скелетов, — рассказала актриса «Известиям». — Когда надела маску зомби с жуткими зубами, рассмеялась. Это совсем нетрудно. На съемках «Чижика-Пыжика» была дивная группа, мне там было очень комфортно и хорошо.

Народная артистка России верит в возрождение детского кинематографа и считает, что ориентиром для его создателей должны быть фильмы режиссеров Птушко, Роу, а примером для актеров — Георгий Милляр с его Бабой-ягой и Кощеем.

Деремся сами

Съемки сериала «Оборотень» Фото: пресс-служба РЕН ТВ

На РЕН ТВ состоялась телепремьера остросюжетного сериала «Оборотень» режиссера Анны Курбатовой. По сюжету герой в исполнении Дениса Шведова обладает всеми необходимыми бойцовскими навыками, однако не может вспомнить, в чем заключается его предназначение. Теперь ему предстоит вернуться к выполнению опасной, но благородной миссии.

— У нас очень много экшена. Есть детективная составляющая. События и история разворачиваются в четырех городах. Классные трюки, стрельба, шпионские страсти. Я думаю, экшен-сцены многих удивят. Пытался вспомнить среди работ своих коллег, было ли что-то подобное по насыщенности экстримом, но не смог, — рассказал «Известиям» исполнитель главной роли.

Денис Шведов также добавил, что актеры прошли специальную подготовку и сыграли боевые сцены без каскадеров.

Симфония фотоаванграда

Выставка «Родченко. Личное» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Выставка «Родченко. Личное», открывшаяся в столичном центре конструктивизма «Зотов», представила более полусотни работ главного фотографа-авангардиста XX века. Снимки, в том числе портреты Владимира Маяковского, Сергея Третьякова, Лили Брик, Николая Асеева и других деятелей культуры , в свое время отобрал сам автор, сказав: «Это то, что остается после меня».

— «Родченко. Личное» хочется сравнить с одной из великих классических симфоний, которую можно и нужно исполнять снова и снова, потому что в каждом новом месте (музейном) и контексте (историческом) она будет восприниматься по-новому и каждое следующее поколение увидит в ней что-то свое , — отметил обозреватель «Известий» кандидат искусствоведения Сергей Уваров.

По его словам, мастер актуален сегодня, потому что снимал такой же стремительно меняющийся мир — в первой половине 1920-х страна переживала один из самых драматичных периодов своей истории. И этот пульс истории в фотографиях Родченко прекрасно чувствуется.