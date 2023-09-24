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Грибной сбор: доход физлиц от сбыта дикоросов могут ограничить

Отраслевики предлагают снизить до 10% НДС на некоторые лесные ресурсы
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Союз заготовителей и переработчиков дикоросов предложил властям реформу отрасли. Предприниматели просят правительство и Госдуму изменить действующее законодательство, связанное с заготовкой и последующим оборотом грибов, орехов, ягод и лекарственных трав. В Союзе предлагают дать сельским жителям возможность свободно продавать дикоросы. Потребсоюзы отмечают, что в настоящее время граждане собирают грибы и ягоды преимущественно для собственных нужд, однако для сельчан сбор дикоросов является порой едва ли не единственным источником дохода. При этом юрлица, занимающиеся переработкой сырья и дальнейшей ее реализацией, в полной мере уплачивают налоги и сборы. Подробности — в материале «Известий».

Беспорядочный сбор

Союз заготовителей и переработчиков дикоросов предложил правительству и Госдуме реформу отрасли дикорастущих пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений (документ есть у «Известий»). В союзе считают, что институт аренды лесных участков как механизм заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений не является эффективным. Несмотря на колоссальные запасы сырья и высокий спрос на дикоросы, количество договоров на аренду земли для сбора урожая ничтожно мало, сетуют отраслевики.

При этом порядок заключения предпринимателями таких договоров чрезмерно забюрократизирован сложными и дорогостоящими процедурами: проведением таксации (оценки), составлением планов и проектов освоения, бесчисленными согласованиями и необходимостью торгов. Само содержание лесных участков обременено множеством обязанностей и низким уровнем госгарантий, поэтому для многих заключение такого договора становится нерентабельным, акцентируют в союзе.

Грибники в лесу
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Ситуация усугубляется нерегулярностью урожая, а платить аренду нужно ежегодно вне зависимости от объема собранного сырья, — говорят в объединении. Кроме этого, арендаторы лишены права ограничить доступ граждан на лесной участок, что делает предприятие еще менее выгодным.

Получается, что конфликт интересов заложен на уровне лесного законодательства, ведь на один и тот же ресурс, находящийся на территории, законно претендуют сразу несколько субъектов.

В рамках предлагаемой реформы Союз заготовителей и переработчиков дикоросов просит внести в законодательство ряд изменений.

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Во-первых, предлагается установить порядок оборота относящихся к пищевой продукции дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, а также порядок выпуска в обращение лекарственных растений и продукции на их основе.

Кроме того, отраслевики также хотят ввести автоматизированную информационную систему отслеживания оборота дикоросов, а заказчиком и оператором системы закрепить Минсельхоз РФ.

Также заготовители попросили кабмин и парламент ввести лесные подати (платежи за использование лесных ресурсов) для юрлиц и ИП, закупающих дикоросы у населения, и ограничить доход для физлиц-заготовителей суммой в 2,4 млн рублей в год.

Сбор ягод в лесу
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Ко всему прочему необходимо освободить от налогообложения доходы, получаемые от реализации заготовленных физлицами лекарственных растений наравне с пищевыми и недревесными лесными ресурсами. В свете этого мы предлагаем снизить ставку НДС до 10% на отдельные товарные позиции из дикоросов, — пояснили авторы инициативы.

Наконец, представители отрасли уговаривают правительство и Госдуму установить единый сельхозналог для предприятий-переработчиков дикоросов и ввести обязательные безналичные расчеты при покупке дикоросов организациями и ИП у граждан.

В профильных министерствах «Известиям» документ не прокомментировали. При этом в пресс-службе Рослесхоза сообщили, что «ведомство готово рассмотреть предложенные инициативы в работе по совершенствованию механизма заготовки дикоросов».

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Сбор и сбыт станут легальней

В планах Рослесхоза — упростить для бизнеса механизм сбора грибов, ягод и трав, рассказала «Известиям» член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.

Сейчас ведется сбор предложений от регионов, поэтому говорить о том, какими будут эти изменения, еще рано, — пояснила сенатор. Она убеждена, что ключевая ценность российских дикоросов в том, что многие из них произрастают исключительно на территории России, и их невозможно заменить поставками из других стран.

Продажа грибов у дороги
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Однако этот рынок с трудом поддается учету, он серый: официальная статистика сбора в разы меньше статистики потребления даже с учетом импорта, говорит Ольга Епифанова.

— Разница в оценках объясняется тем, что при подсчете учитываются только данные по компаниям, которые оформили аренду. Подавляющее большинство дикоросов собирается по старинке. И если 16 млн россиян собирают дикоросы исключительно для личного пользования, то 5–8 млн человек получают доход от сбора ягод, грибов и трав, — указала она.

Президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков указывает, что сбор дикоросов сокращается уже несколько лет, это отмечают практически все переработчики. Соответственно, любое ограничение для сборщиков приведет к тому, что они откажутся от этой деятельности и уедут в города или пойдут за пособием в центр занятости.

Сбор грибов в лесу
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Сбор дикоросов — очень тяжелый труд. Сборщикам приходится ходить пешком по бурелому, зачастую по несколько десятков километров, — отмечает Рудаков.

По его словам, заготовителям нужны деньги на закупку, без процентов и залогов, нужен транспорт высокой проходимости, поскольку дорог в тайге нет, нужны оборудование, а также снижение или отмена НДС и популяризация этой деятельности, а также продуктов из дикоросов.

Справка «Известий»

Согласно статистике Рослесинфорга по объемам заготовок на арендованных лесных участках, в 2023 году в России сбор дикоросов (орехов, ягод, грибов, лекарственных трав и т.д.) благодаря ранней весне превысит 25 тыс. т.

Сельский доход

Сельское население (а в России это почти 37 млн человек) во многом зависит от продажи заготовленных пищевых ресурсов, для многих это основной или дополнительный источник дохода.

Председатель совета Алтайского крайпотребсоюза Виктор Красилов считает нецелесообразным введение на законодательном уровне автоматизированной системы отслеживания оборота по дикоросам, так как это, по его мнению, приведет к удорожанию продукции из-за дополнительных расходов на закупку техники и обучение сотрудников.

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— Вопрос об ограничении размера предельно допустимого дохода физических лиц от заготовки дикоросов требует дополнительного изучения, — отмечают в Алтайском крайпотребсоюзе.

Красилов отмечает, что применение специальных налоговых режимов для заготовительных предприятий и предприятий-переработчиков дикоросов возможно, но необходимы дополнительные сведения об объемах работы и числе сотрудников в отраслевых организациях. Однако в случае положительного решения вопроса по применению спецрежимов вопрос о снижении ставки НДС до 10% автоматически отпадает, подчеркнул он.

Оплата наличными
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Чтобы перейти на безналичный расчет, необходимо сначала установить банкоматы в каждом населенном пункте, чтобы люди могли снять наличные, — убежден начальник отдела организации заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья Чувашпотребсоюза Иван Львов.

Одновременно в организации считают, что государственной поддержкой деятельности по заготовке, переработке и реализации дикоросов могут стать:

— гранты на развитие материально-технической базы по первичной и промышленной переработке сырья и дальнейшей ее реализации;

— субсидии на возмещение части затрат, связанных с модернизацией оборудования предприятий;

— субсидии на приобретение спецтехники для закупки и транспортировки сырья.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов считает, что в реформу нужно добавить и вопрос о реорганизации потребкооперации, чтобы ягоды и грибы было проще и эффективнее доставить покупателю.

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Каждому свое

Предлагаемая реформа призвана вынудить мелких предпринимателей сдавать продукцию на переработку средним и крупным предприятиям, так как только они могут выдержать предлагаемую бюрократическую нагрузку и именно для них предусмотрены новые налоговые льготы, полагает генеральный директор группы компаний «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых.

— Но проблема не только в том, что реформа даст преимущества нескольким десяткам компаний за счет тысяч сельских жителей и мелких предпринимателей. Массовое и эффективное производство продукции из дикоросов — это прежде всего плантационное выращивание и вертикально интегрированный бизнес, — поясняет эксперт.

Сбор клюквы на плантации
Фото: РИА Новости/Сергей Лескеть

Такой бизнес способен обеспечить себя сырьем, запустить массовое производство и вывести на рынок готовые продукты. Так достигаются стандарты качества, устойчивые и предсказуемые урожаи, низкие цены.

Соответственно, российским фермерам нужна такая программа поддержки, которая сделает выгодными создание плантаций и массовые поставки ягод, орехов и грибов на рынок, считают в группе компаний «Альт-Инвест».

— Тогда не возникнет потребности ограничивать экспорт, ведь даже небольшое предприятие будет искать все доступные способы, чтобы получить максимальную прибыль из каждой выращенной ягоды, — говорит Дмитрий Рябых.

В полном тексте реформы о плантациях вспоминают всего один раз — когда сетуют на медленную окупаемость выращивания кедра, уточняет он.

Сбор кедровых орехов
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению Дмитрия Рябых, такой подход характерен скорее для коммерсантов, старающихся упростить себе скупку сырья, чем инвесторов со стратегическими целями, способных создавать новые производства.

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Самая главная проблема у скупщиков дикоросов — доставить их до цехов переработки, поясняют в «ГК Интерагро».

— Скупщики остро нуждаются в передвижных установках, которые могут очень быстро заморозить грибы или ягоды, пока они не испортились, — разъясняет руководитель направления «Растениеводство» «ГК Интерагро» Наталья Давыденко.

Замороженные ягоды
Фото: ТАСС/Светлана Денисова

По ее словам, дикоросы собирают в глухих местах, где нет ни электричества, ни оборудования. Потом собранное сдают в один пункт сбора, и, чтобы сохранить качество продукта, необходимы шоковые охладители или специальные передвижные рефрижераторы с мощными холодильниками.

По данным «ГК Интерагро», наиболее высоким спросом пользуются дикоросы, произрастающие между Сибирью и Китаем, при этом большая их часть уходит в Китай, а на отечественный рынок поступает лишь незначительное количество.

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