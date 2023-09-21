Эрдоган назвал невозможным игнорирование РФ в вопросе зерновой сделки

Россию нельзя игнорировать в вопросе зерновой сделки, так как Россия — это необычная страна. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 сентября.

Турецкий лидер добавил, что намерен обсудить эту тему с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Есть ли сейчас вероятность того, что зерновой коридор будет вновь открыт? Я надеюсь. Мы будем обсуждать это с господином Путиным. Другими словами, я надеюсь, что мы будем постепенно увеличивать [поставки зерна по коридору]», — сказал он турецким СМИ.

По его словам, Россия является одной из ведущих стран мира по производству зерна, поэтому ее нельзя игнорировать.

Также Эрдоган подчеркнул, что в отличие от Европы Турция не испытывает дефицита газа благодаря поставкам из РФ. Президент Турции также отметил, что Анкара намерена поддерживать позитивные отношения с Москвой.

«Мы будем поддерживать наши отношения с Россией в позитивном ключе. Потому что нас очень волнует вопрос превращения Фракии (регион на западе Турции. — Ред.) в газовый хаб», — сказал он.

Ранее, 18 сентября, Эрдоган заявил о готовности своей страны сотрудничать с РФ в вопросах поставки 1 млн т российского зерна в страны Африки. Он предложил увеличить объем поставляемой продукции, так как имеется много нуждающихся в продовольствии стран.

11 сентября Эрдоган призвал Запад исполнить обязательства перед РФ по зерновой сделке и попросил не относится легкомысленно к этой проблеме.

Путин 4 сентября провел в Сочи переговоры со своим турецким коллегой. В частности, речь шла об открытости России к переговорам по зерновой сделке. В свою очередь, Эрдоган во время них отметил, что беседа с президентом РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станет значимой для мира и стран Африки.

Действие зерновой инициативы завершилось 17 июля по инициативе Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашения при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов России.