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Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
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Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке

Эрдоган: Турция намерена вместе с РФ поставить в Африку 1 млн т российского зерна
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Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 сентября заявил о готовности своей страны сотрудничать с РФ в вопросах поставки 1 млн т российского зерна в страны Африки.

«В африканские страны, в нуждающиеся страны должно быть направлено гораздо больше зерна. У меня были переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным, мы ставим задачу поставить 1 млн т зерна в бедные страны Африки», — сказал он на саммите «Конкордия» в Нью-Йорке. Трансляция выступления велась на YouTube-канале агентства Anadolu.

Также турецкий лидер заявил, что Турция предложила РФ увеличить объем поставляемой продукции, поскольку в Африке много нуждающихся в продовольствии стран.

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11 сентября Эрдоган призвал Запад исполнить обязательства перед РФ по зерновой сделке и попросил не относится легкомысленно к этой проблеме.

Ранее, 6 сентября, в МИД РФ сообщили, что совместный проект России, Турции и Катара по поставке 1 млн т зерна из России для переработки в Турции с последующей безвозмездной транспортировкой в беднейшие страны чрезвычайно востребован.

Ранее, 4 сентября, Путин провел в Сочи переговоры со своим турецким коллегой. В частности, речь шла об открытости России к переговорам по зерновой сделке. В свою очередь, Эрдоган во время них отметил, что беседа с президентом РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станет значимой для мира и стран Африки.

Действие зерновой сделки завершилось 17 июля по инициативе РФ. Путин неоднократно заявлял, что РФ готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей, а именно снятия препятствий для сельхозэкспорта сделки, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

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