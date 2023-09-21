Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара в Щербинке в Новой Москве, где продолжает гореть кровля административного здания. Об этом 21 сентября сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В недостроенном торговом здании огонь распространился на кровлю на общей площади около 200 кв. м. Для помощи в ликвидации пожара следует вертолет Ка-32 МАЦ», — сказано в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 158 человек и 46 единиц техники.

О пожаре в Щербинке очевидцы сообщали ранее в этот день. Отмечалось, что в недостроенном торговом здании горят покрышки и картон.