Очевидцы сообщили о пожаре на складе в Москве
На складе стройматериалов на Симферопольском шоссе в Москве произошел пожар. Об этом 21 сентября сообщили очевидцы случившегося.
Первые кадры с места возгорания, на которых виден черный дым, появились в социальных сетях.
По данным ГУ МЧС по Москве, сообщение о пожаре появилось в 11:42. В недостроенном административном торговом здании горят покрышки и картон.
На месте происшествия работают пожарные. Сообщений о пострадавших не было.
Ранее, 15 сентября, в парке Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева загорелось металлическое строение. Там горели покрышки возле гаража на площади 8 кв. м.