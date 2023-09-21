Число пострадавших в Мордовии после отравления газом возросло до 32

В Краснослободске (Мордовия) число пострадавших после отравления бытовым газом возросло до 32 человек, сообщил 21 сентября источник «Известий».

Отравившихся доставили в больницу. Информации об их состоянии пока нет.

Инцидент произошел 21 сентября во время проведения около медколледжа работ по ремонту газового оборудования. Ранее сообщалось о 23 пострадавших. Отмечалось, что все пострадавшие являются студентами, девять из них — несовершеннолетние.

Местные жители отметили, что по всему городу ощущался запах сероводорода.