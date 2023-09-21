В Мордовии 16 человек отравились бытовым газом
16 человек, из которых девять — дети, отравились бытовым газом в Краснослободске (Республика Мордовия). Об этом 21 сентября сообщает источник «Известий».
«21 сентября зафиксировано отравление бытовым газом при проведении работ на коммунальной газовой системе у здания медколледжа», — отметил собеседник.
Все пострадавшие жители города были доставлены в больницу.
30 августа женщина и ее сын погибли от отравления газом в Ясногорске Тульской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.