В Мордовии 16 человек отравились бытовым газом

16 человек, из которых девять — дети, отравились бытовым газом в Краснослободске (Республика Мордовия). Об этом 21 сентября сообщает источник «Известий».

«21 сентября зафиксировано отравление бытовым газом при проведении работ на коммунальной газовой системе у здания медколледжа», — отметил собеседник.

Все пострадавшие жители города были доставлены в больницу.

30 августа женщина и ее сын погибли от отравления газом в Ясногорске Тульской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.