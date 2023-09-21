Число пострадавших от отравления газом в Мордовии увеличилось до 23

Количество человек, отравившихся газом в Краснослободске (Республика Мордовия), увеличилось до 23. Об этом 21 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

Все пострадавшие оказались студентами городского медколледжа от 17 лет до 21 года. Они были госпитализированы.

«Девять из них — несовершеннолетние. Пять пострадавших в реанимации в среднем состоянии тяжести. Остальные — в более легком, ими сейчас занимаются врачи», — говорится в сообщении.

Местные жители также отметили, что по всему городу ощущался запах сероводорода.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщал о 16 пострадавших. Отравление газом произошло при проведении работ на коммунальной газовой системе у здания медколледжа.