Воздушные силы Украины не нуждаются в истребителях Mirage 2000, так как они являются устаревшими. Об этом сообщил советник командования Юрий Игнат 21 сентября на брифинге.

«Любая помощь для нас важна, но не в варианте «Мираж 2000» <…> Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, этот нерационально и истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном типе, максимум двух многоцелевых самолетах. «Мираж 2000» — это устарелая модель», — пояснил Игнат.

В этот же день стало известно, что Украина и Франция ведут переговоры о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. Украинские военные совершили рабочую поездку во Францию и согласовали детали контракта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить подержанные самолеты для нанесения ударов по наземным целям.

Также отмечалось, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению Mirage 2000 на четырех авиабазах во Франции. Предварительной договоренности о передаче истребителей президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон добились еще в феврале 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.