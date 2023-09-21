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Киев заявил об отсутствии необходимости в старых истребителях Mirage 2000

ВВС Украины заявили, что им не нужны старые французские истребители Mirage 2000
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Xinhua/Cui Xinyu
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Воздушные силы Украины не нуждаются в истребителях Mirage 2000, так как они являются устаревшими. Об этом сообщил советник командования Юрий Игнат 21 сентября на брифинге.

«Любая помощь для нас важна, но не в варианте «Мираж 2000» <…> Не можем мы сегодня позволить себе брать все, что угодно с авиационного парка, этот нерационально и истощит работу наших людей. Мы должны сосредоточиться на одном типе, максимум двух многоцелевых самолетах. «Мираж 2000» — это устарелая модель», — пояснил Игнат.

В этот же день стало известно, что Украина и Франция ведут переговоры о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. Украинские военные совершили рабочую поездку во Францию и согласовали детали контракта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить подержанные самолеты для нанесения ударов по наземным целям.

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Также отмечалось, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению Mirage 2000 на четырех авиабазах во Франции. Предварительной договоренности о передаче истребителей президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон добились еще в феврале 2023 года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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