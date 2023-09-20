IO сообщил о переговорах Киева и Парижа о передаче истребителей Mirage 2000

Украина и Франция ведут переговоры о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. Об этом 19 сентября сообщил портал Intelligence Online (IO).

По словам источника издания, украинские военные совершили рабочую поездку во Францию и согласовали детали контракта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить подержанные самолеты для нанесения ударов по наземным целям.

Также сообщается, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению Mirage 2000 на четырех авиабазах во Франции. IO указало, что предварительной договоренности о передаче истребителей президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон добились еще в феврале 2023 года.

20 августа Зеленский заявил о договоренности с властями Дании и Нидерландов по поставкам F-16. При этом военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отмечал, что Украина, вероятно, не получит обещанные странами Запада F-16 осенью или зимой текущего года, поскольку у нее есть проблемы с подготовкой кадров.

До этого, 10 сентября, газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ могут начать использовать самолеты F-16 для боевых вылетов уже в ближайшую зиму.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.