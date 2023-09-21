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Правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива

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Россия временно ограничила экспорт дизельного топлива и бензина. Об этом заявили в пресс-службе правительства РФ в четверг, 21 сентября.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Ограничения также объясняются тем, что они поспособствуют насыщению площадки для продажи и покупки нефтепродуктов, что сможет понизить цены для потребителей.

Уточняется, что в настоящее время уже выросли нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива. Также был организован ежедневный мониторинг закупок продукта для сельхозпроизводителей.

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Ранее, 20 сентября, вице-премьер России Александр Новак указал на то, что в стране отсутствует дефицит топлива, а проблемы с наполнением рынка были решены ранее. По его словам, оптовые цены на продукт пошли вниз и площадка балансируется.

В тот же день глава «Газпром нефти» Александр Дюков, в свою очередь, допустил возникновение дефицита топлива в РФ. По его мнению, заградительная пошлина на продукт в стране может создать его излишки на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем это может привести к его нехватке.

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