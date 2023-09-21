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Украинские СМИ подтасовали видео выступления Зеленского в ООН

Mash: украинское ТВ создало фейковую версию речи Зеленского на ГА ООН
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Фото: REUTERS/Евгений Биятов
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Украинское телевидение приукрасило выступление президента Украины Владимира Зеленского на 78-й сессии Генассамблеи ООН, подтасовав видеозапись его выступления кадрами с других мероприятий. На это обратил внимание Telegram-канал Mash, опубликовав в четверг, 21 сентября, реальное видео речи в сравнении с фейковым.

Отмечается, что смонтированное видео опубликовал, в частности, украинский телеканал «1+1». Таким образом там хотели показать, что украинский лидер выступал в полном зале, перед большой аудиторией, тогда как на самом деле во время его речи зал был полупустым.

На опубликованных кадрах якобы с выступления Зеленского можно заметить самого Зеленского сидящим в зале.

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Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

20 сентября президент Украины выступил на заседании Совбеза ООН, назвав условия, при выполнении которых завершатся боевые действия в зоне конфликта. Он также говорил о зеленой повестке и климате, заявив, что люди еще не научились использовать климат как оружие, но всё впереди благодаря искусственному интеллекту.

Комментируя его выступление, американский журналист Джесси Уотерс отметил, что Зеленский сказал ООН то, что та хотела услышать.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал спектаклем заседание СБ ООН с участием украинского президента. По его словам, порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации.

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